بعد سنوات على اعتزاله.. مايك تايسون يعود لحلبات الملاكمة

يستعد بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، النجم الأمريكي مايك تايسون، للعودة إلى حلبات الملاكمة مجددا، بعد 15 عاما من اعتزاله.

وسيخوض تايسون (54 عاما) مباراة استعراضية ضد مواطنه البطل العالمي السابق "روي جونز" (51 عاما)، بتاريخ الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتجري المباراة في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، ومن المرتقب أن تكون من 8 جولات.

ووضع تايسون حدا لمسيرته الاحترافية عام 2005، محققا 50 انتصاراً من أصل 58 نزالا خاضها، كما يعد صاحب لقب أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل، بعمر 20 عاما، عندما هزم "تريفور بيربيك" بالضربة القاضية، عام 1986.

بينما حقق جونز 66 انتصارا من أصل 75 مباراة، ليتوج ببطولة العالم في أوزان مختلفة، 4 مرات.