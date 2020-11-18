"فايزر" تعلن ارتفاع نسبة فعالية لقاح كورونا إلى 95%

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية لتصنيع الأدوية، الأربعاء، ارتفاع فعالية لقاحها ضد الإصابة بفيروس كورونا، والذي أنتجته بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية إلى 95% بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن فعالية اللقاح بنسبة 90% فقط.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ "تحليل البيانات لتجارب المرحلة الثالثة السريرية للقاح فايزر-بيونتيك أثبت فعاليته بنسبة 95 % ضد الفيروس ومن دون أي مخاطر صحية".

وأضافت أنّ اللقاح "أثبت فعاليته حتى عند كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما، بنسبة وصلت إلى 94%".

كما أوضحت في بيانها، أن 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا أصيبوا بمرض كورونا، في مقابل 8 فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي.

وأسس شاهين (55 عاما) وزوجته أوزلم (53 عاما)، وهما ألمانيان من أبناء مهاجرين أتراك، مع عالم الأورام النمساوي كريستوف هوبر شركة "بيونتيك" عام 2008، وهما اللذان أشرفا على تطوير لقاح فايزر.

وفي السياق، أكدت الشركة أنها استطاعت تحقيق معايير السلامة للترخيص والاستخدام في حالات الطوارئ، وبما يلبي متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

والترخيص الطارئ للقاحات في الولايات المتحدة، هو تصريح مؤقت أو مشروط تمنحه إدارة الغذاء الأمريكية للتصدي لحالة طارئة مماثلة لجائحة كورونا، ويمكن للوكالة أن تبطل هذا التصريح أو تعدله إذا ما ظهرت لاحقا بيانات جديدة بشأن فعالية اللقاح أو سلامته، حسب ما نقل موقع قناة "الحرة".

والثلاثاء، أعلنت شركة "فايزر"، وشريكتها "بيونتيك" الألمانية، لصاحبها العالم التركي أوغور شاهين، بدء توزيع اللقاح المضاد للفيروس، في 4 ولايات أمريكية وهي رود آيلاند وتكساس ونيو مكسيكو وتينيسي.

وذكرت الشركة في بيان سابق أن لقاحها، يعتبر سهل الاستخدام والحفظ والنقل، ضمن درجات الحرارة الطبيعية لأجهزة البراد، ويمكن تخزينه لمدة 6 شهور في حرارة (-20 درجة مئوية).