"بشيكتاش" يحسم ديربي إسطنبول بفوز كبير على فنربهتشه

حسم فريق بشيكتاش ديربي إسطنبول عقب فوزه المستحق على جاره ومضيفه فنربهتشه بأربعة أهداف لثلاثة، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وسجل بشيكتاش حضوره القوي مُبكرا بهدف أول للمهاجم الكاميروني فانسان أبو بكر بعد 4 دقائق من انطلاق صافرة البداية.

وواصل فانسان أبو بكر تألقه موقعًا على الهدف الثاني عند الدقيقة 20، قبل أن يتمكن السنغالي بابيس سيسي من تقليص الفارق لأصحاب الضيافة بهدف جاء مع حلول الدقيقة 34.

وبدأ بشيكتاش الشوط الثاني بصورة مشابهة لسابقه، حيث عزز الفريق تقدمه بهدف ثالث أحرزه لاعب الوسط نجيب أوسال في الدقيقة 53.

وعرفت الدقائق المتبقية هجوما ضاغطا من لاعبي فنربهتشه، الذين نجحوا في تذليل الفارق بهدف جاء عند الدقيقة 68 عبر متوسط الميدان أوزان توفان لكن الكونغولي فابريس نساكالا أعاد الأمور لصالح بشيكتاش بهدف رابع أحرزه قبل دقيقتين من نهاية الوقت الرسمي.

ورغم تخلفه بفارق هدفين، إلا أن فنربهتشه لم يرفع الراية البيضاء، وظل الفريق يحاول التعويض حتى تمكن من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة السابعة من الوقت البديل، إثر ركلة جزاء نفذها أوزان توفان، لكن الوقت لم يكن يكفي لتجنب الهزيمة.

رفع بشيكتاش رصيده للنقطة 16، مرتقيًا بذلك إلى المركز الرابع، في حين تكبد فنربهتشه خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم ليتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة في المركز الثالث.