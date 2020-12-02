باشاك شهير يودع رسمياً دوري الأبطال الأوروبي

ودع إسطنبول باشاك شهير التركي منافسات دوري أبطال أوروبا رسميًا، وذلك عقب خسارته أمام ضيفه لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف لأربع، الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وافتتح لايبزيغ باب التسجيل عند الدقيقة الـ 26، من كرة سددها مارسيال سابيتسر ارتطمت بزميله يوسف بولسن وغيرت طريقها نحو الشباك.

واستغل المدافع نوردي موكيلي حالة من التراخي في دفاع باشاك شهير ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 43، قبل أن يتمكن عرفان قهوجي من تقليص الفارق بهدف أحرزه في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح الإسباني داني أولمو من تعزيز تقدم لايبزيغ بهدف ثالث أحرزه عند الدقيقة الـ 67، إثر كرة استلمها داخل منطقة الجزاء ثم راوغ الدفاع وسددها عن يسار الحارس ميرت جونوك.

ورغم تخلفه بفارق هدفين، استطاع باشاك شهير العودة إلى أجواء اللقاء بهدف جاء عن طريق قهوجي في الدقيقة الـ 72، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل هدف التعادل قبل خمس دقائق من نهاية الزمن الرسمي.

ومع دخول المواجهة في وقتها البديل، خطف النرويجي ألكساندر سورلوت هدف الفوز مستثمرًا كرة مررها له زميله يوسف بولسن.

وبهذا تجمد رصيد إسطنبول باشاك شهير عند النقطة الثالثة مع تبقي جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، في حين رفع لايبزيغ رصيده إلى النقطة التاسعة وصعد إلى المركز الثاني.