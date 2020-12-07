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الإعلان عن مجموعة منتخب تركيا في تصفيات مونديال 2022

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 07.12.2020 23:52
آخر تحديث في 07.12.2020 23:59
EPA EPA

سُحبت في مدينة زيورخ السويسرية، مساء الإثنين، قرعة تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم في قطر 2022، حيث أسفرت عن وقوع تركيا في منافسة صعبة لحجز أحد المقاعد المؤهلة للنهائيات.

وجاء منتخب تركيا في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات هولندا، والنرويج، ومونتينيغرو، ولاتفيا وجبل طارق، حيث ستلعب مباريات التصفيات خلال مواعيد مختلفة في الفترة بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.

ويتأهل بطل كل من المجموعات العشر مباشرة إلى النهائيات، أما صاحب المركز الثاني فيخوض ملحقًا يضمّ أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

وينتج عن ذلك الملحق المقرّر في آذار/مارس 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إضافية، بحيث يشارك 13 منتخبًا أوروبيًا في النهائيات من أصل 32.

وتتوزع المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات مختلفة من مباريات إقصائية مباشرة ضمن ملحق، بحيث يتأهل الى المونديال من يفوز في مباراتين تواليًا.

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