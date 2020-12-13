بينها ذهبيتان.. تركيا تحصد 8 ميداليات في بطولة أوروبا للجمباز الفني

أحرز المنتخب التركي 8 ميداليات في بطولة أوروبا للجمباز الفني، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، و4 برونزيات.

وانطلقت البطولة في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في صالة الجمباز الأولمبية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، وشملت مسابقات الحركات الأرضية، والحلق، والعقلة، والمتوازي، وحصان المقابض، والقفز، واختتمت فعالياتها الأحد.

ونال المنتخب التركي للجمباز الفني فضيّة بطولة أوروبا للرجال عبر حصوله على 244793 نقطة.

وفي فئة الشباب من البطولة نفسها، حقق مرت أفه قليجر، ميدالية فضية بحصده 13 ألفا و266 نقطة، إضافة إلى برونزية كان قد حققها في افتتاح المسابقة.

في المقابل، حقق بورا طرهان ميداليتين برونزيتين في الفئة نفسها من البطولة، ليحتلّ بذلك المركز الثالث أوروبياً، حيث جمع خلال المرحلة الأخيرة للمسابقة 13 ألف نقطة.

وفي سياق متصل، أحرز التركي إبراهيم جولاق، ذهبية بطولة أوروبا للجمباز الفني لفئة الرجال، بحصوله على 15 ألف نقطة في سباق الحلق، ليتوج ببطولة أوروبا.

فيما حقق مواطنه فرحات أريجان برونزية بالفئة نفسها.

ومن المقرر أن تستضيف مرسين، خلال الفترة بين 17- 20 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بطولة أوروبا للجمباز الفني للسيدات.