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تركيا تحرز ذهبية وبرونزية ببطولة أوروبا للجمباز الفني

وكالة الأناضول للأنباء
مرسين
نشر في 13.12.2020 19:35
آخر تحديث في 14.12.2020 00:48
التركي إبراهيم تشولاق يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية DHA التركي إبراهيم تشولاق يحتفل بفوزه بالميدالية الذهبية )DHA)

أحرز التركي إبراهيم جولاق، الأحد، ذهبية بطولة أوروبا للجمباز الفني لفئة الرجال، فيما حقق مواطنه فرحات أريجان برونزية بالفئة نفسها.

ونظمت البطولة في صالة الجمباز الأولمبية في ولاية مرسين التركية (جنوب)، وشملت الحركات الأرضية، والحلق، والعقلة، والمتوازي، وحصان المقابض، والقفز.

وحصل إبراهيم جولاق على 15 ألف نقطة في سباق الحلق، ليتوج ببطولة أوروبا.

في حين حصل النمساوي فينزنز هاوك على الفضية بإحرازه 14 ألفا و800 نقطة.

والبرونزية كانت من نصيب الأوكراني إيغور راديفيلوف، بحصوله على 14 ألفا و766 نقطة.

وفي سباق حصان المقابض، توج ببطولة أوروبا الألباني ماتفيي بتروف، بحصوله على 14 ألفا و556 نقطة.

والكرواتي فيلب أودا، حصل على الفضية، بإحرازه 14 ألفا و533 نقطة.

فيما اقتنص التركي فرحات أريجان الميدالية البرونزية، بعدما حصل من لجنة التحكيم على 14 ألفا و433 نقطة.

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