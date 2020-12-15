اتفاق مرتقب بين الدوحة والرياض حول تنظيم الألعاب الآسيوية

أكد حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، بأن الدوحة والرياض قريبتان من الاتفاق على توزيع دورتي الألعاب الآسيوية 2030 و2034 بالتناوب فيما بينهما.

جاء ذلك على خلفية اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي، في العاصمة العمانية مسقط، الثلاثاء.

وصرح المسلم أن "قرار المكتب التنفيذي أهم قرار، وهو دراسة لجنة التقييم والمتابعة والتي زارت مدينتي الرياض والدوحة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتقرير أظهر أن المدينتين جاهزتان".

وأضاف: "طرحت اليوم فكرة أن يكون هناك تفاهم بين الرياض والدوحة، لتأخذ أحدهما الألعاب الآسيوية عام 2030، والأخرى الألعاب عام 2034".

وتابع: "هناك مستوى عالٍ لاستقبال الألعاب الآسيوية، وذلك مصدر فخر أن تكون المدينتان في منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط، لأن ذلك سيسهم في تطوير الحركة الرياضية في الخليج ومنطقة غرب آسيا، وسوف يظهر أبطال كثيرون من دول مجلس التعاون".

وسبق للدولتين أن قدما ملف ترشحهما لاستضافة الأولمبياد الآسيوية 2030، حيث دخلت السعودية في سباق المنافسة لأول مرة في تاريخها، في حين سبق لقطر استضافة البطولة عام 2006.

ومن المقرر أن يحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في مسقط 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، سباق المنافسة في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.