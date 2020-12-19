تركيا تفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم للمصارعة الحرة

أحرز المنتخب التركي للمصارعة الحرة المركز الثاني في بطولة العالم المقامة في بلغراد العاصمة الصربية، وذلك بفوزه بـ13 ميدالية، بواقع 7 فضيات و6 برونزيات.

وأفاد الاتحاد التركي للمصارعة، في بيان السبت، أن منتخب البلاد للمصارعة الحرة حلّ في المركز الثاني بـ104 نقطة، بعد روسيا التي سجلت 210 نقطة، في حين جاءت أذربيجان ثالثة بـ91 نقطة.

وأعرب رئيس الاتحاد التركي للمصارعة، موسى آيدن، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، رغم غياب عدد من نجوم اللعبة الأتراك عن البطولة.

وأوضح أن المنتخب الروسي شارك في البطولة بكامل نجومه، في حين ضم الفريق التركي عددا من المصارعين الشباب.

وأضاف: "صعود رياضيينا الشباب إلى منصة التتويج، يعتبر مصدر أمل وتفاؤل للمستقبل"، مؤكدا أن الفريق سيواصل التحضيرات بأقصى جهده من أجل بطولة الأولمبياد، العام المقبل.

واستضافت صربيا البطولة بين يومي (12-18) ديسمبر/ كانون الأول الجاري.