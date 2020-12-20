بيج رامي أول عربي يفوز بلقب مستر أولمبيا منذ 1983

توج لاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي "بيج رامي"، السبت، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، اكبر وأشهر المسابقات العالمية فى كمال الأجسام، وهو أول عربي يفوز باللقب منذ عام 1983.

وشاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أوليمبيا ومقرها الولايات المتحدة عبر موقع إنستجرام، مجموعة صور من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي تنافس فيها "بيج رامي" مع كل من الامريكي فيل هيث والإيراني هادي شوبان، والأمريكي براندن كوري.

وكان "بيج رامي" وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، أثناء مشاركته فى البطولة. وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي".

وأضاف: "لقد فقدت أيضًا الراعي في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم".