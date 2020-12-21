صلاح لاعب العام في الـ "بريميرليغ" بتصويت الجمهور

نال المصري محمد صلاح، الاثنين، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ" لعام 2020 بتصويت الجماهير.

وحصد صلاح الجائزة التي تقام تحت رعاية صحيفة "ميرور" للمرة الأولى، متفوقًا على 7 لاعبين تم اختيارهم بناءً على أدائهم خلال السنة الجارية، من قبل كُتاب الصحيفة البريطانية.

وجاء جاك غريليش لاعب أستون فيلا بالمركز الثاني، ثم ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بالمركز الثالث، متفوقًا على كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

وحل ثلاثي ليفربول، جوردان هندرسون، وساديو ماني، وفيرجيل فان ديك، في المراكز من الخامس وحتى السابع.

وساهم صلاح في تتويج الـ "ريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، بعد غياب دام لمدة 30 عاما، بتسجيله 19 هدفًا ومساهمته في صناعة 10 أخرى.

كما يتصدر اللاعب المصري قائمة هدافي الـ "بريميرليغ" للموسم الجاري بإحرازه 13 هدفًا حتى الآن.