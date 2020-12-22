السباحة التركية مروة تونجل تحقق رقما عالميا بفئة الشابات

حققت السباحة التركية مروة تونجل، رقما قياسيا عالميا في سباق 1500 متر سباحة حرة بفئة الشابات، بتسجيلها زمنا قدره 15 دقيقة و45 ثانية و29 جزءا من الثانية.

وقال الاتحاد الرياضي التركي للسباحة، في بيان، الثلاثاء، إن الرياضية تونجل، لاعبة فريق "إنكا"، والمنتخب الوطني، حطمت الرقم القياسي العالمي للسباحة القصيرة فئة الشابات، خلال بطولة الأندية التركية.

وأضاف أن تونجل أصبحت صاحبة الرقم القياسي الجديد إثر تسجيلها 15 دقيقة و45 ثانية و29 جزءا من الثانية في سباق 1500 متر سباحة حرة.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم السباحة الأسترالية تشيلسي غوبيكا، عام 2013، بزمن قدره 15 دقيقة و54 ثانية و69 جزءا من الثانية.