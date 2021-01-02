مانشستر يونايتد يهزم أستون فيلا ويزاحم على صدارة الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه أستون فيلا بهدفين لهدف، الجمعة، ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم اليونايتد أولا بهدف أحرزه أنطوني مارسيال عند الدقيقة 40، إثر كرة عرضية أرسلها أرون بيساكا حولها المهاجم الفرنسي برأسه داخل الشباك.

وتمكن أستون فيلا من مباغتة أصحاب الأرض بهدف سجله البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة 58، مستثمرًا تمريرة من زميله جاك جريليش.

ولم تدم فرحة الضيوف بهدف التعادل سوى ثلاث دقائق فقط، إذ نجح برونو فيرنانديز في تسجيل هدف ثان من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد عرقلة تعرض لها بول بوغبا داخل المنطقة المحظورة.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى 33 نقطة أبقته في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر ليفربول، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز الخامس.