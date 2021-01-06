تقارير تتحدث عن انتقال مسعود أوزيل إلى صفوف فناربهشة

أفادت تقارير إعلامية يوم الأربعاء أن فريق فناربهشة التركي قد وقع عقدا مع نجم كرة القدم اللاعب في صفوف الأرسنال مسعود أوزيل لمدة 3 سنوات ونصف.

ونقلت وكالة أنباء DHA، وافق نجم أرسنال على أجر سنوي قدره 5 ملايين يورو (6.17 مليون دولار)، مع مكافأة توقيع إضافية قدرها 2.5 مليون يورو.

وفي حال كانت التقارير صحيحة، فإن خطوة أوزيل ستكون أكثر عقود "السوبر ليغ" إثارة منذ سنوات بعد انتقال النجم الكولومبي راداميل فالكاو إلى فريق غلطة سراي القوي في إسطنبول.

ولم تكشف التقارير تفاصيل الاتفاق بين الناديين، لأن عقد أوزيل مع الأرسنال لا يزال ساري المفعول حتى يونيو، لكنها ذكرت أن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز وافق على دفع راتب النجم الألماني التركي عن النصف الثاني منالموسم الحالي من الدوري الممتاز.

هذا ولم يصدر كل من فناربهشة أو أرسنال أي بيان بشأن هذا الانتقال.