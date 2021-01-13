باشاك شهير يتأهل إلى ربع نهائي كأس تركيا

تأهل إسطنبول باشاك شهير إلى الدور ربع نهائي من مسابقة كأس تركيا لكرة القدم، عقب تغلبه على نظيره تزولا سبورت بخمسة أهداف لواحد، الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16.

وتقدم باشاك شهير أولا بهدف مُبكر أحرزه المهاجم السنغالي ديمبا با بعد 8 دقائق من انطلاق المباراة.

ورغم أن تزولا سبورت تمكن من خطف هدف التعادل في الدقيقة 34 عبر لاعبه فيدات بورا، إلا أن مدافع الفريق إسماعيل كونوك أعاد باشاك شهير للمقدمة بهدف ثان سجله في الدقيقة 42 بالخطأ في مرمى فريقه.

وبسط إسطنبول باشاك شهير سيطرته على اللقاء في شوطه الثاني، مضيفًا 3 أهداف أخرى حملت توقيع كل من دانييل أليكسيتش ورافيل تاجير وعرفان قهوجي من علامة الجزاء، في الدقائق 73، 79، 88.

وكان إسطنبول باشاك شهير قد بلغ دور الـ 16 بتخطيه "تورجيتلو سبور" في الدور الـ 32، بعدما فاز عليه بسبعة أهداف نظيفة.