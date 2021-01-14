ألانيا سبور يحجز مقعده في ربع نهائي كأس تركيا

بلغ "ألانيا سبور" ربع نهائي مسابقة كأس تركيا لكرة القدم، إثر فوزه على نظيره "أرضروم سبور" بأربعة أهداف لواحد، الخميس، على ضمن دور الـ 16.

وبدأ أرضروم سبور اللقاء بصورة جيدة ونجح في التقدم أولا بهدف مُبكر سجله المهاجم أولتان كاراكولوجو عند الدقيقة السابعة، مستثمرًا تمريرة هيأها له زميله أرماندو ساديكو.

ومع مضي العشر دقائق الأولى، تسيد ألانيا سبور المباراة وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 15 بهدف للسنغالي خوما باباكار، أتبعه المدافع ستيفن كولكر بآخر مع حلول الدقيقة 24.

وواصل ألانيا سيطرته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدفين حملا توقيع خوما باباكار ودافيدسون دا لوز، في الدقيقتين 57 و77.

وكان ألانيا سبور قد بلغ دور الـ 16 بعدما تجاوز أضنة سبور بخمسة أهداف لواحد.