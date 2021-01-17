أوزيل يتوجه إلى إسطنبول للتعاقد مع فنربهتشة وسط ترحيب رسمي

أفادت الصحافة التركية أنه من المرتقب أن يصل صانع ألعاب المنتخب الالماني لكرة القدم السابق مسعود أوزيل الذي لم يلعب ضمن فريقه أرسنال الإنكليزي منذ آذار/مارس الماضي، إلى اسطنبول الأحد للتعاقد مع نادي فنربهتشة.

واوضحت صحيفة "فاناتيك" الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل، عند الساعة 21:15 ت غ في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من اسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربهتشة في محيطها.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربهتشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

ولم يعلن اللاعب ولا النادي رسمياً قدومه إلى تركيا، لكن أوزيل نشر السبت قلبين بألوان فنربهتشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.

وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالن بالقول "عودة ميمونة إلى الوطن".

ولم يلعب أوزيل منذ آذار/مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده سينتهي معه في حزيران/يونيو المقبل.

وانتقل اوزيل الى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد الإسباني في عام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).