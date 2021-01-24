فنربهتشه التركي يعلن رسمياً ضم مسعود أوزيل

أعلن نادي فنربهتشه التركي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع نادي أرسنال، حول انتقال اللاعب مسعود أوزيل إلى صفوفه، وتوقيع عقد مع اللاعب.

وأكد فنربهتشه في بيانه، الأحد، أنه توصل إلى اتفاق مع أرسنال حول انتقال أوزيل إلى صفوفه.

وأكد النادي الإسطنبولي توقيعه عقدا مع أوزيل (32) لاعب المنتخب الألماني سابقا، يمتد لثلاثة أعوام ونصف عام.

وجاء في بيان نادي فنربهشه تحت عنوان "الحلم أصبح حقيقة": "لقد أصبح اللاعب مسعود أوزيل ذو المسيرة الحافلة بالألقاب والكؤوس وفي مقدمتها كأس العالم، مدافعا عن ألوان نادي حلم طفولته فنربهتشه. نتمنى له أعواما حافلة بالنجاحات مع القميص الأصفر والكحلي".