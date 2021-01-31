الدنمارك بطلا لمونديال 2021 في كرة اليد

توّج منتخب الدنمارك بلقب كأس العالم لكرة اليد المقام بمصر، للمرة الثانية على التوالي، عقب تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26-24، في الدور النهائي، الأحد.

بدأت المباراة بندية كبيرة بين الطرفين الإسكندنافيين، وسط تألق كل من أندرياس باليكا حارس المرمى السويدي، ونيكلاس لاندين حامي عرين الدنمارك، اللذين كانا سببا أساسيا في انتهاء الشوط الأول بالتعادل 13-13.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر التعادل، إلى أن تمكن منتخب الدنمارك من خطف تقدم دام إلى نهاية اللقاء.

ونال منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه بعد أن فاز باللقب في 2019.

وبالمقابل خسر المنتخب السويدي النهائي الثاني له منذ عام 2001، حينما خسر أمام نظيره الفرنسي، مفوتا بذلك فرصة الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.