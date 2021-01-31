فرقة رياضية تركية تقدم عرض تزلج على الثلج بالقوارب

زار أعضاء نادي "Macera Off Road" للرياضات الطبيعية، الأحد، مركز "بالاندوكان" للتزلج بولاية أرضروم شرقي تركيا، وقدموا عرضا للتزلج على الثلج بقوارب التجديف.

ويوفر مركز "بالاندوكان"، الفرصة لقضاء عطلة آمنة وجميلة لمحبي الاستمتاع بجمال الطبيعة والتزلج عبر المسارات الطويلة، في ظل تدابير مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

خلال الزيارة، قام أعضاء الفرقة الرياضية، بتقديم فعالية "التزلج على الثلج بقوارب التجديف" عوضا عن ألواح التزلج المعتادة، مما أثار إعجاب الكثير من الحضور.

وفي حديثه للأناضول قال رئيس النادي لقمان توبتاش، "هدفنا من هذه الزيارة هو لفت انتباه هواة ومحترفي التزلج من كل مكان للإمكانيات الضخمة الذي يتمتع بها مركز بالاندوكان".

ويستمتع السائحون في مركز "بالاندوكان"، بالتزلج لمسافات طويلة بين أشجار الصنوبر الكثيفة على المسارات المضاءة ليلاً بالإضافة إلى التزلج خلال ساعات النهار.

وإضافة إلى ما سبق، فإن التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي والتعقيم في المركز، يمنح السائحين الشعور بالراحة والطمأنينة خلال عطلتهم، فيما توفر الفنادق الفاخرة والمرافق الخدمية المختلفة والأكواخ الخشبية أفضل الخدمات لزوار المركز.

ويقع مركز بالاندوكان على بعد 20 كلم من مطار أرضروم، و4 كيلو مترات عن مركز الولاية، ويستضيف فعاليات دولية للرياضات الشتوية.