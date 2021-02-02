فنربهتشه يبتعد بالصدارة بفوز ثمين على هاتاي سبور

عاد فنربهتشه إلى قواعده بثلاث نقاط ثمينة عقب تغلبه على مضيفه هاتاي سبور بهدفين لهدف، الثلاثاء، في افتتاح الجولة 23 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وضع السنغالي مامي تيام مهاجم فنربهتشه فريقه في المقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 26، أنهى به مجريات الشوط الأول.

وعزز الفرنسي جان كلود بيلونغ تقدم فنربهتشه بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 88 من علامة الجزاء، قبل أن يُسجل الغابوني آرون سالم هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا ابتعد فنربهتشه بصدارة الترتيب بعدما رفع الفريق رصيده للنقطة 48، فيما توقف رصيد هاتاي سبور عند 35 نقطة في المركز السابع.