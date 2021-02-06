نجم كرة السلة الأمريكية “ستيفن جاكسون” يشهر إسلامه

اعتنق نجم كرة السلة الأمريكية ستيفن جاكسون الإسلام، وذلك من خلال فيديو ظهر فيه خلال افتتاح مسجد في فيلادلفيا.

و وصف النجم الأمريكي "ستيف جاكسون" هذا اليوم بأنه أسعد يوم له على الإطلاق في حياته منذ مولده.

ويعتبر جاكسون من أهم نجوم دوري كرة السلة للمحترفين NBA .

و كان النجم الأمريكي ،صاحب الـ42 عاما، لاعباً بارزاً في فريق سان أنطونيو سبيرز الذي فاز ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين في موسم 2002-2003.

كما لعب "ستيف جاكسون" لعدة فرق أخرى منها أتلانتا هوكس وإنديانا بيسرز وغولدن ستايت ووريورز وميلووكي باكس.

وعن اعتناقه الإسلام قال: "إذا كان بإمكاني الدفاع عن التغيير في العالم والجميع يجتمعون معًا ويقفون معًا ويصنعون التاريخ بالاحتجاجات ويطرقون بعض الأبواب للحصول على العدالة الاجتماعية وتغيير بعض هذه القوانين – إذا كان الرئيس لن يفعل ذلك، سأقف وأقوم بذلك".