بشكتاش "المنقوص" يهزم قونيا ويلتحق بفرق الصدارة

حصد بشكتاش، الأحد، 3 نقاط ثمينة إثر تغلبه على ضيفه قونيا سبور بهدف دون رد، ضمن الجولة 24 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

ودخل بشكتاش اللقاء بنوايا هجومية واضحة، بحثا عن التسجيل وتأمين انتصار يضمن له الاقتراب من فرق المقدمة، خصوصا بعد الفوز الذي حققه غالاطة سراي على فنربهتشه، السبت، وتساويه معه بعدد النقاط.

وتعرضت مساعي بشكتاش لضربة موجعة بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه المدافع فابريس نسكالا عند الدقيقة 20، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي في صفوفه، تمكن بشكتاش من خطف هدف قاتل أحرزه الفرنسي فالنتين روزر في الدقيقة 81، مؤكدا به أحقيته بالفوز.

وأصبح في رصيد بشكتاش 48 نقطة وضعته في المركز الثالث بفارق الأهداف عن غالاطة سراي المتصدر ووصيفه فنربهتشه، فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.