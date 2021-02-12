غلاطة سراي التركي يشكر الزمالك المصري لقبوله انتقال مصطفى محمد إلى صفوفه

وجه نائب رئيس نادي غالاطة سراي، عبد الرحيم ألبيرق، الشكر لنادي الزمالك المصري لقبوله انتقال المهاجم مصطفى محمد، إلى صفوف الفريق التركي، خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وقال البيرق في تصريحات صحفية، الجمعة: "واجهتنا مشاكل مع نادي الزمالك خلال صفقة ضم مصطفى محمد، أشكر الزمالك على اختياره لنا في انتقاله"، وفق ما نقلت صحيفة "فوتوماك" التركية.

وأضاف: "مصطفى محمد أحرز 3 أهداف، أتمنى أن يحرز 7 أهداف أخرى ويصل إلى قمة ترتيب هدافي الدوري التركي، ونأمل أن يحصل اللاعب على شهادة جيدة من غالاطة سراي في المستقبل".

وكان فاتح تريم، المدير الفني لغالاطة سراي متصدر الدوري التركي الممتاز ، قد أشاد بالنجم المصري، بعد أن نجح في التسجيل خلال المباراة الثالثة على التوالي، الأربعاء الماضي.

وقال تريم: " مصطفى محمد يواصل التسجيل، ويمكنه تسجيل أهداف أخرى، لأنه يحصل على مكان جيد في مواجهة المرمى".

وخطف مصطفى محمد الأنظار مؤخرًا بعد تسجيله ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات خاضها بقميص فريقه الجديد، منذ انضمامه إليه قادمًا من الزمالك بصفقة إعارة تمتد لعام ونصف.