مصطفى محمد يواصل التألق ويمنح غالاطة الفوز على قاسم باشا

قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه غالاطة سراي لتحقيق فوز صعب على ضيفه قاسم باشا بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وتقدم غالاطة أولا بهدف مُبكر أحرزه المهاجم كريم أكتورك أوغلو مع حلول الدقيقة التاسعة، مستثمرا تمريرة من زميله مصطفى محمد.

وتمكن قاسم باشا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق السويدي إيزاك تيلين، قبل أن يأتي مصطفى محمد بهدف الفوز قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الرسمي للمباراة، من علامة الجزاء.

وبات في رصيد غالاطة سراي 49 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت، واصل حامل اللقب إسطنبول باشاك شهيرة نتائجه السلبية، وسقط أمام غوزتبه بهدفين لهدف، متكبدا خسارته الثالثة تواليا والثانية عشر هذا الموسم.

وبهذه النتيجة اقترب إسطنبول باشاك شهير من منطقة الخطر، حيث أصبح الفريق على بعد أربع نقاط من مراكز الهبوط باحتلاله المركز الثامن عشر بـ24 نقطة، وبالمقابل رفع غوزتبه رصيده لـ 29 نقطة في المركز العاشر.

ولحساب ذات الجولة حسم التعادل السلبي مواجهة هاتاي سبور بضيفه ألانيا سبور.