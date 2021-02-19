تركيا تكشف عن برنامج المنح الدراسية للرياضيين المتفوقين

كشفت تركيا الخميس عن برنامج منح جامعي خاص للرياضيين الوطنيين الذين تمكنوا من تحقيق الفوز والتفوق في المسابقات الدولية.

ويهدف برنامج المنح الدراسية الذي تم الإعلان عنه في حفل خاص أقيم في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى توفير تعليم عالٍ مجاني للرياضيين المتفوقين في عشرات الجامعات الخاصة في جميع أنحاء تركيا.

وحضر الحفل الذي أقيم في العاصمة التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الشباب والرياضة محرم قصاب أوغلو بالإضافة إلى كبار المسؤولين والشخصيات الرياضية البارزة في البلاد.

وتم اختيار 76 رياضياً من مختلف أنواع الرياضات للاستفادة من برنامج المنح الدراسية في عامه الافتتاحي الأول.

وفي معرض حديثه في الحفل قال "قصاب أوغلو" إن البرنامج سينهي واحدة من أكبر المشاكل التي كان الرياضيون يواجهونها لأنهم لن يضطروا بعد اليوم للاختيار في إعطاء الأولوية بين الرياضة والتعليم.

وأضاف: "السؤال حول اختيار التعليم أو الرياضة موجود منذ سنوات. ولطالما احتار رياضيونا بين هذين الخيارين ولم يحصلوا مطلقاً عليهما معاً. لكننا نأمل أن يضع هذا البرنامج حداً لمعاناتهم تلك. لقد انتهى زمن تضحية الرياضيين إما بعملهم أو بتعليمهم".

وبموجب البرنامج الجديد ستقوم الجامعات المشاركة في البرنامج بقبول العديد من الرياضيين الذين حصلوا على درجة تفوق في المسابقات الدولية وتسمح لهم بالدراسة في قسم من اختيارهم مجانا ودون مطالبتهم بأية رسوم دراسية تصل عادةً إلى عشرات الآلاف من الليرات التركية.

وقد قبلت جامعة "حسن قاليونجو" إحدى الجامعات المشاركة في البرنامج على سبيل المثال، 4 متقدمين هذا العام.

ووفقاً للجامعة، فإن طلاب هذا العام هم رياضيون فائزون في مسابقات الكاراتيه والتايكواندو والمصارعة وقد انتسبوا إلى فروع مختلفة مثل كلية الحقوق وكلية العلاج الطبيعي.

يذكر أن رئيس الجامعة "خلوق قاليونجو" وعميد الجامعة البروفيسور "توركاي ديريلي" كانوا من بين الحضور في الحفل.