القائمة الرئيسية
رياضة
القائمة الرئيسية

منتخب تركيا لكرة السلة يتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2022

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.02.2021 00:22
اسوشييتد برس اسوشييتد برس

حجز منتخب تركيا لكرة السلة للرجال مقعده في نهائيات أمم أوروبا 2022، بعد ضمانه البقاء ضمن أول ثلاث فرق في المجموعة "D" من تصفيات البطولة.

وجاء تأهل المنتخب التركي بعد فوزه، السبت، على منافسه السويدي بنتيجة 88 ـ 80، وخسارة كرواتيا أمام المتصدر هولندا بنتيجة 65 ـ 57، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت بإسطنبول.

وسيواجه المنتخب التركي منافسه الكرواتي مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة "D".

فيما سيلعب المنتخب السويدي، الذي فقد فرصته بالتأهل إلى نهائيات البطولة، مع نظيره الهولندي عصر الأحد.

وتستضيف كل من تشيكيا وجورجيا وألمانيا وإيطاليا بطولة أمم أوروبا 2022، في الفترة بين 1 ـ 18 سبتمبر/ أيلول العام المقبل.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق لم تمنع ظروف الحياة الصعبة شمالي سوريا، مجموعة من الملاكمين الهواة...
مختارات