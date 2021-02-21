منتخب تركيا لكرة السلة يتأهل لنهائيات أمم أوروبا 2022

حجز منتخب تركيا لكرة السلة للرجال مقعده في نهائيات أمم أوروبا 2022، بعد ضمانه البقاء ضمن أول ثلاث فرق في المجموعة "D" من تصفيات البطولة.

وجاء تأهل المنتخب التركي بعد فوزه، السبت، على منافسه السويدي بنتيجة 88 ـ 80، وخسارة كرواتيا أمام المتصدر هولندا بنتيجة 65 ـ 57، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت بإسطنبول.

وسيواجه المنتخب التركي منافسه الكرواتي مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة "D".

فيما سيلعب المنتخب السويدي، الذي فقد فرصته بالتأهل إلى نهائيات البطولة، مع نظيره الهولندي عصر الأحد.

وتستضيف كل من تشيكيا وجورجيا وألمانيا وإيطاليا بطولة أمم أوروبا 2022، في الفترة بين 1 ـ 18 سبتمبر/ أيلول العام المقبل.