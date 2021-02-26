كلوب: الأجواء في ليفربول "ليست أفضل" والمباراة القادمة فرصة للتغيير

صرح يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بأن الأجواء في ناديه "ليست أفضل على الإطلاق" بعد أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بليفربول اليوم الجمعة، إن الأجواء "ليست أفضل على الإطلاق، ولكن لا يوجد شيء بيننا.. نتفق جميعًا حول الأمور التي يتعين علينا القيام بها، ولكن كانت لدينا لحظات جيدة أيضًا".

وأضاف أن هذه الفترة "وقت صعب جدا بالنسبة إلى هذا الفريق، يمكنك تخيله، لأسباب مختلفة.. نعمل بجد خلال الأسبوع، ونتطلع إلى المباراة التالية".

واعتبر أن "الفرصة التالية لتغيير الوضع.. ليس الأمر بهذه السهولة في هذه اللحظات. ليس كل شيء كما نرغب ونريد".

واستطرد: "أنا مسؤول عن الأجواء والمزاج أيضًا وأنا في مزاج جيد".

وتراجع ليفربول إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وبفارق ست نقاط عن المركز الرابع.