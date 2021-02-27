بايرن يستعيد توازنه بخماسية ضد كولن

استعاد بايرن ميونخ توازنه بعدما تغلب على ضيفه كولن بخمسة أهداف لواحد، السبت، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

سيطر الفريق البافاري بشكل كامل على مجريات الشوط الأول، وأنهاه متقدمًا بهدفين حملا توقيع كل من إيريك موتينغ وروبيرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 18 و33.

وتمكن كولن مطلع الشوط الثاني من خطف هدف قلص به التونسي إلياس الصخيري الفارق، قبل أن يُعيد ليفاندوفسكي الفارق إلى ما كان عليه بتسجيله هدفًا ثالثًا عند الدقيقة 65، رفع به رصيده لـ 28 هدفًا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.

واختتم الجناح سيرجي غنابري أهداف أصحاب الأرض بهدفين متتاليين أحرزهما في الدقيقتين 82 و86.

وبهذا عوض بايرن ميونخ نتائجه السلبية في الجولتين السابقتين، بعد أن خسر أمام آينتراخت فرانكفورت، وتعادل على ميدانه أمام أرمينيا بيليفيلد، رافعًا رصيده إلى النقطة 52 في صدارة الترتيب.

بالمقابل، تكبد كولن هزيمته الثانية عشر هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي بقية النتائج، تغلب فولفسبورغ على ضيفه هيرتا برلين بهدفين دون رد، وأمطر شتوتغارت شباك شالكه بخمسة أهداف لهدف، في حين انتصر بوروسيا دورتموند على أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة.