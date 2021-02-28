أرسنال يقهر ليستر على ميدانه بثلاثية

خرج أرسنال من أرض مضيفه ليستر سيتي بثلاث نقاط ثمينة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ ليستر المباراة بأفضل طريقة ممكنة، وتمكن من تسجيل هدف مُبكر جاء في الدقيقة السادسة عن طريق البلجيكي يوري تيليمانس، الذي جرى بالكرة دون مضايقة من المدافعين، ثم سدد في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى.

ونجح أرسنال في قلب الموازين لصالحه خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن أدرك له المدافع البرازيلي ديفيد لويز التعادل عند الدقيقة الـ 39، ثم أتبعه ألكسندر لاكازيت بالهدف الثاني من علامة الجزاء في الوقت البديل.

وأكد أرسنال تفوقه على صاحب الأرض مطلع الشوط الثاني حين أحرز الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثالث مع حلول الدقيقة الـ 52، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بهز شباك الحارس بيتر شمايكل.

وبات في رصيد أرسنال 37 نقطة وضعته في المركز العاشر، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 49 نقطة وبقي في المركز الثالث.