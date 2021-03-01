الشرطة الإسبانية تداهم نادي برشلونة وتعتقل مطلوبين

داهمت الشرطة الإسبانية، الاثنين، مقر نادي برشلونة وأوقفت عددا من المطلوبين في قضايا منظورة.

وقالت الشرطة، في تصريحات صحفية، إن التوقيفات "تم تنفيذها بقيادة عناصر من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية"، دون مزيد من التفاصيل حتى الساعة (11:55 ت.غ)، حسبما نقلت صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

وفيما لم تكشف الشرطة عن هوية الموقوفين، نقلت إذاعة "كادينا سير" المحلية عن مسؤولين ـ لم تسمهم ـ قولهم إن من بين الموقوفين "رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو".

واستقال بارتوميو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى جانب الرئيس التنفيذي أوسكار جراو، ورئيس الخدمات القانونية بالنادي.

وتفيد تقارير إعلامية بأن الشرطة داهمت نادي برشلونة للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة بإسم "بارسا جيت".

وتبحث الشرطة عن مزيد من الأدلة للتحقيق في القضية المشهورة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي التي تشوه صورة بعض رموز ولاعبي النادي الكتالوني.

وانفجرت هذه القضية في فبراير / شباط عام 2020، عندما زعمت بعض الصحف الإسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، تعاقد مع شركة تعرف بإسم "I3 Ventures" تقوم بمهاجمة لاعبين أبرزهم ليونيل ميسي، وبعض المرشحين السابقين لانتخابات النادي.