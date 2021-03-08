قدم.. إيقاف حكم روماني تلفظ بوصف عنصري في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الإثنين، توقيف الحكم الروماني "سيباستيان كولتيسكو" حتى نهاية الموسم الحالي بسبب تلفظه بوصف عنصري خلال مباراة نادي "باشاك شهير" التركي ونظيره الفرنسي "باريس سان جيرمان" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكر بيان عن لجنة الرقابة والأخلاق والتأديب في "يويفا"، أن الحكم "كولتيسكو" لن يوكل إليه أي مهام خلال موسم 2020 - 2021 (حتى نهاية 30 يونيو/ حزيران المقبل)، بموجب المادة الـ11 من مبادئ العقوبات العامة، وسيخضع لدورة تدريب إلزامية قبل انتهاء مدة عقوبته بسبب سلوكه غير المناسب خلال المباراة المذكورة.

وأضاف البيان أن مساعد الحكم المذكور، أوكتافيان سوفري، سيخضع أيضا لدورة تدريب إلزامية حتى نهاية 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة قررت أيضا توقيف مساعد مدرب فريق باشاك شهير التركي، اللاعب الكاميروني السابق بيير ويبو، مباراة واحدة لسلوكه غير الرياضي أثناء المباراة.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2020، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاك شهير، في دوري أبطال أوروبا، عند الدقيقة 16، إثر عبارات عنصرية وجهها الحكم الرابع كولتيسكو، لمساعد مدرب الفريق التركي، الكاميروني بيير ويبو.

وعقب الواقعة بلحظات أعلن نادي "باشاك شهير" انسحاب فريقه من المباراة.

ولاقت الواقعة ردود فعل واستنكارا من قبل عدد من الأندية واللاعبين حول العالم، الذين أكدوا جميعا رفضهم لكافة أشكال العنصرية والتمييز أينما ومتى كانت.

واستؤنفت المباراة، بعد يوم، مع طاقم تحكيم جديد، اعتبارا من لحظة توقفها عند الدقيقة 16، وانتهت لمصلحة الفريق الفرنسي بنتيجة (5-1).