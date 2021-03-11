5 ميداليات لتركيا في اليوم الأول لبطولة التايكوندو الدولية المفتوحة

حقق فريق التايكوندو التركي 5 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الأول من بطولة تركيا الدولية المفتوحة للتايكوندو (Turkish Open 2021) بنسختها الثامنة.

وقد انطلقت بطولة تركيا الدولية المفتوحة للتايكوندو في إسطنبول، أمس الأربعاء بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من 47 بلدا حول العالم.

وقال رئيس اتحاد التايكوندو التركي متين شاهين، إن البطولة تقام وفق المعايير الدولية في فترة جائحة كورون

وتمنح البطولة التي ينظمها اتحاد التايكوندو التركي نقاطا تأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

وبالعودة إلى الميداليات، تمكنت اللاعبة نافعة قوش من الفوز بالميدالية الذهبية، بعد تغلبها على منافستها الروسية بولينا خان بفئة 73 كغ سيدات، فيما أحرز اللاعب هاكان راتشبر الفضية في وزن 63 كغ رجال.

وحصل على الميداليات البرونزية كل من يونس صاري وأنبيا طه بيتشار في وزن 87 رجال، و شيماء نور بفئة 73 كغ سيدات.