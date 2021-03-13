تركيا تحرز 5 ميداليات ضمن بطولة التايكوندو المفتوحة

حصد الرياضيون الأتراك، الجمعة، 5 ميداليات في منافسات اليوم الثالث من بطولة تركيا المفتوحة للتايكوندو الدولية بنسختها الثامنة المقامة في إسطنبول.

وانتهت اليوم منافسات فئة الكبار التي بدأت في 10 مارس/ آذار الحالي.

وتوجت أمينة كوغا باقان بالميدالية الذهبية في وزن 46 كيلوغراما، بعد تغلبها على مواطنتها فاطمة كلش التي اكتفت بالفضية.

كما حصل الرياضيون فيليز أوغل، وفرهات محمد صاري أوغلو، وحسن جان لازأوغلو، على الميدالية البرونزية.

وتتواصل البطولة، السبت، بانطلاق منافسات فئة الشباب وتستمر حتى 15 مارس، تليها منافسات الناشئين في 16 من الشهر ذاته، قبل أن تختتم البطولة باليوم التالي.