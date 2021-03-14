24 ميدالية لتركيا باليوم الخامس للبطولة المفتوحة للتايكوندو

حققت تركيا الأحد 24 ميدالية بينها 5 ذهبيات ضمن فئة الشباب في اليوم الخامس من البطولة الدولية المفتوحة للتايكوندو (Turkish Open 2021) بنسختها الثامنة.

وبذلك رفعت تركيا رصيدها من الميداليات في البطولة إلى 57، حيث حصدت الأربعاء 5 ميداليات، والجمعة مثلها والسبت 23 ميدالية.

وذكر اتحاد التايكوندو التركي في بيان أن 1590 رياضيا من 46 بلدا يشاركون في جميع فئات البطولة المقامة بمدينة إسطنبول.

وأوضح أن اليوم الخامس من البطولة شهد مسابقات ضمن فئة الشباب في 7 أوزان.

ولفت إلى أن الرياضيين الأتراك حققوا 24 ميدالية، 5 منها ذهبية و6 فضية و13 برونزية.

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة التي انطلقت، الأربعاء، في 17 مارس/ آذار الحالي.