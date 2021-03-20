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أولمبياد طوكيو: حظر الجماهير الأجنبية تخوفا من تفشي فيروس كورونا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 20.03.2021 15:06
أولمبياد طوكيو: حظر الجماهير الأجنبية تخوفا من تفشي فيروس كورونا

لن تتمكن الجماهير الأجنبية من حضور منافسات أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل، بعدما فرض منظمو الألعاب السبت حظرا على حضورها إلى اليابان تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو الألعاب في بيان "من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده أنهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية"، مضيفين أن اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية "تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار".

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