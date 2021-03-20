مصارعة.. التركي كرم كمال يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021

حصل المصارع التركي كرم كمال، السبت، على بطاقة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان.

وجاء تأهل كمال بعد فوزه على منافسة المجري إريك توربا، بنتيجة 5 ـ 4 في مباراة نصف النهائي لوزن 60 كغ بفئة المصارعة الرومانية، التي أقيمت بالمجر في إطار التصفيات المؤهلة للأولمبياد.

وبهذه النتيجة ضمن المصارع التركي المشاركة في أولمبياد طوكيو المقررة صيف 2021، وتأهل إلى النهائي في فئته لمواجهة منافسه الألماني إتيان كينسنجر.

ومن المقرر افتتاح أولمبياد طوكيو في 23 يوليو/ تموز المقبل، بعد تأجيل موعدها الذي كان مقررا صيف 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية التي أحدثتها تداعيات فيروس كورونا.