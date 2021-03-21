قمة إسطنبول بين بشكطاش وفنربهتشه تنتهي بالتعادل

انتهت قمة إسطنبول بين بشكطاش وجاره فنربهتشه بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

ودخل الفريقان المباراة بنوايا هجومية واضحة أملا في تحقيق انتصار يضمن لبشكطاش الاستمرار في صدارة الترتيب، أو يمنح فنربهتشه الفرصة للاقتراب أكثر من المقدمة ومواصلة المنافسة على اللقب.

وجاء الشوط الأول تنافسيا تبادل خلاله الطرفان الاستحواذ على الكرة، مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، الذين كانوا الأقرب للتسجيل، في وقت لم تخل هجمات الضيوف من الخطورة.

وتواصلت الإثارة في الشوط مع تمكن بشكطاش من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 48 بهدف سجله المدافع الكرواتي دوماجوف فيدا مستثمرا كرة من زميله الجزائري رشيد غزال.

ومنح التأخر بالنتيجة لاعبي فنربهتشه دافعا أكبر للتسجيل، ما أسفر عن عدة فرص خطيرة صنعها الفريق أمام مرمى بشكطاش، الذي صمد إلى غاية الدقيقة 87، والتي عرفت إحراز أوزان توفان هدف التعادل بتسديدة رائعة عجزت براعة الحارس إيريسين ديستان أوغلو عن ردها.

وأصبح في رصيد بشكطاش 64 نقطة واصل بها تصدره للدوري الممتاز، في حين رفع فنربهتشه رصيده لـ59 نقطة يحتل بها المركز الثالث.