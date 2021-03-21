منتخب تركيا للملاكمة يحصد 10 ميداليات في بطولة البوسفور الدولية

حصد المنتخب التركي للملاكمة، 10 ميداليات، 4 منها ذهبية، خلال بطولة البوسفور الدولية.

البطولة التي استضافها مركز "WOW Convention" بمدينة إسطنبول، اختتمت الأحد، عقب مرحلة مسابقات النهائي.

ونال لاعبو المنتخب التركي، بوسا ناز تشاقير أوغلو، وهاقان ضوغان، وبيرم مالكان وبراءات أجار، ميداليات ذهبية، فيما نالت خديجة آقباش وزميلها محمد نادر أونال، ميداليتين فضيتين.

بدورها، حصدت شنّور دمير، ونجاد أكنجي، ومجاهد إلياس ومحمد جان اشيق، ميداليات برونزية.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، انطلقت بطولة البوسفور الدولية بمدينة إسطنبول، واختتمت في وقت سابق الأحد.