المنتخب التركي يكتسح نظيره الهولندي بأربعة أهداف في تصفيات المونديال

حقق منتخب تركيا فوزا مبهرا على نظيره الهولندي بعدما انتصر عليه بأربعة أهداف لاثنين، الأربعاء، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" في افتتاح التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

أظهر منتخب تركيا شخصية قوية في الشوط الأول، واستطاع مفاجأة خصمه بأداء منظم سيطر من خلاله على منتصف الملعب، وخلق العديد من الفرص أمام مرمى الهولنديين.

وأثمرت محاولات أصحاب الأرض عن تسجيل أول أهداف اللقاء عند الدقيقة الـ 15، بعد كرة ذكية سددها المهاجم بوراك يلماز ارتطمت بالمدافع ماتياس دي ليخت وأكملت طريقها نحو الشباك.

وتواصل التميز التركي على أرض الملعب مع إتباع عناصر المنتخب على أسلوب الهجوم بكثافة، وضرب العمق الدفاعي بمحاولات أسفرت إحداها عن ركلة جزاء نفذها يلماز بنجاح محرزا الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة الـ 34.

تفوق منتخب تركيا لم يقتصر على الأداء الهجومي فحسب، بل قدم الفريق أداء دفاعي حرم من خلاله لاعبي هولندا من الوصول إلى مرمى أورجان تشاكير، إلا من كرات ثابتة شكلت الخطورة في مناسبة واحدة فقط.

وشهدت الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني إضافة هدف ثالث للأتراك سجله لاعب الوسط هاكان تشالهان أوغلو من تسديدة باغت بها دفاع وحارس مرمى هولندا.

وظل منتخب تركيا محافظا على توازنه الدفاعي والهجومي إلى غاية الدقيقة الـ 75 التي عرفت نجاح الضيوف في تسجيل أول أهدافهم من كرة تسلمها البديل دافي كلاسين داخل منطقة الجزاء، هيأها لنفسه بمهارة عالية وسدد داخل الشباك.

وتمكن منتخب هولندا حالة من غياب التركيز أصابت أصحاب الأرض عقب الهدف، وسجل هدفا ثانية بعد دقيقتين عن طريق المهاجم لوك دي يونغ.

المنتخب التركي استعاد تركيزه رويدا رويدا وعاد لمجارة نظيره الهولندي إلى أن جاءت الضربة القاضية عند الدقيقة الـ 81، إثر ركلة حرة مباشرة نفذها المميز بوراك يلماز بتسديدة قوية سكنت الزاوية القصوى للمرمى الهولندي.

الليلة الكروية الرائعة للأتراك اختتمها الحارس أورجان تشاكير بتصدي رائع لركلة جزاء نفذها المهاجم ممفيس ديباي في الوقت المحتسب بدل ضائع من زمن المباراة.

وبهذا تصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة الأولى.