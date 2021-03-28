مونديال قطر.. فوز كبير للمنتخب التركي على مضيفه النرويجي بثلاثة أهداف نظيفة

واصل منتخب تركيا بدايته المميزة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، عقب فوزه الكبير على مضيفه النرويجي بثلاثة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

بدأ المنتخب التركي اللقاء بثقة عالية بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على خصمه الهولندي (4 ـ 2)، واستطاع أوزان توفان ترجمة هذه الثقة إلى هدف أول مبكر جاء عند الدقيقة الرابعة، إثر هجمة خاطفة باغت بها الضيوف أصحاب الأرض.

وظل منتخب تركيا متحكما بسير المباراة رغم العديد من المحاولات قام بها عناصر منتخب النرويج من أجل العودة بالنتيجة، لكن جميعها، باستثناء كرة ألكساندر سورلوت التي ردتها العارضة، أتت دون خطورة كبيرة على مرمى أورجان تشاكير.

ومن ركلة زاوية نفذها المهاجم يوسف يازجي، نجح المدافع كاجلار سويونكو في مضاعفة الغلة للأتراك، بعدما ارتقى فوق الجميع وحول الكرة برأسية محكمة داخل الشباك مع حلول الدقيقة الـ 28.

ودخل منتخب النرويج الشوط الثاني باندفاع هجومي كبير، سرعان ما تبدد بكرة غاية في الروعة سددها توفان عند الدقيقة الـ 59، منح بها منتخب بلاده الهدف الثالث، انتهت عليه أحداث اللقاء.

وضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب هولندا انتصاره الأول بالتصفيات، بعدما تغلب على نظيره اللاتفي بهدفين دون مقابل، وسبق ذلك فوز منتخب الجبل الأسود على ضيفه جبل طارق بأربعة أهداف لواحد.

وبهذا عزز منتخب تركيا صدارته لترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجبل الأسود ثانيا بالرصيد نفسه، وهولندا ثالثا بـ 3 نقاط، ثم النرويج بنفس الرصيد، وأخيرا لاتفيا وجبل طارق دون أي نقطة.