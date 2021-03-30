تركيا تواجه لاتفيا لتقترب أكثر من بلوغ مونديال قطر 2022

يواجه منتخب تركيا، الثلاثاء، نظيره اللاتفي ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم القادمة، وعينه على تحقيق فوز ثالث على التوالي، قد يسير به إلى النهائيات العام القادم في قطر.

وحصد المنتخب التركي العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية عقب تغلبه على خصميه الهولندي (4 ـ 2) والنرويجي (3 ـ 0)، ليتصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، مُبتعدا بفارق الأهداف عن منتخب الجبل الأسود صاحب المركز الثاني.

وعرفت التصفيات المونديالية للقارة الأوروبية تمكُن 9 منتخبات من الفوز في أول ثلاث جولات، 7 منهم وصلوا بالفعل إلى النهائيات، منذ تطبيق النظام الجديد في تصفيات مونديال كوريا واليابان 2002.

ألمانيا فعلت ذلك ثلاث مرات في التصفيات الأوروبية للأعوام 2002 و2014 و2018، وتأهلت إلى النهائيات في هذه السنوات.

وفازت إسبانيا بجميع مبارياتها العشر في المجموعة الخامسة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010، وتأهلت لتُصبح بطلة العالم بعد فوزها على هولندا (1 ـ 0) في نهائي.

وكانت هولندا هي الأخرى قد حققت ثلاثة انتصارات في أول ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2010 و 2014، وكذلك إنجلترا في 2010.

روسيا استطاعت أيضا تحقيق ثلاث انتصارات مُتتالية في بداية تصفيات مونديال 2014، وتأهلت في المركز الأول برصيد 22 نقطة.

ونجحت سويسرا في تحقيق الانتصار بأول ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2018، لكنها حلت ثانية خلف البرتغال وتأهلت إلى النهائيات عبر الملحق الأوروبي.

بلجيكا هي الأخرى بدأت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بثلاث انتصارات، وتأهلت مباشرة إلى النهائيات في روسيا وحققت المركز الثالث.

كما فازت اليونان التي كانت بنفس المجموعة مع بلجيكا في أول ثلاث مباريات لها، إلا أنها احتلت المركز الثاني وفشلت في الوصول إلى النهائيات من بوابة الملحق الأوروبي.

وكذلك رومانيا التي سجلت بداية قوية في تصفيات كأس العالم 2006، حيث فازت بأول ثلاث مباريات ضد فنلندا ومقدونيا الشمالية وأندورا، لكنها أنهت التصفيات في المركز الثالث وفقدت فرصة المشاركة في النهائيات.