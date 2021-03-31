تصفيات قطر 2022.. تركيا لا تزال تتصدر المجموعة السابعة

لا يزال منتخب تركيا لكرة القدم متصدراً المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، رغم تعادله على أرضه مع فريق لاتفيا، بثلاثة أهداف لمثلها، الثلاثاء، على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

ودخل الفريق التركي اللقاء بدافع الانتصار وتعزيز موقعه في صدارة الترتيب، بعد فوزين مُتتاليين على كل من هولندا (4 - 2) والنرويج (3 - 0)، حاصدا بذلك 6 نقاط كاملة.

الرغبة في التفوق لدى عناصر المنتخب التركي تجلت مُبكرا بهدف أول جاء بعد دقيقتين فقط من البداية، إثر كرة تسلمها المهاجم كنان كارمان من على مشارف منطقة الجزاء اللاتفية، جرى بها نحو المرمى وسدد عن يمين الحارس.

وضغط أصحاب الأرض بكل ثقلهم على مناطق الضيوف، وصنعوا العديد من الفرص أخطرها كانت تسديدة المدافع كانر إيركن التي ارتطمت بالعارضة بعدما تصدى لها الحارس اللاتفي.

وأسفرت أفضلية منتخب تركيا عن تسجيل هدف ثان في الدقيقة 33، حمل توقيع لاعب الوسط هاكان من تسديدة بعيدة فاجأت الجميع واستقرت بالشباك.

منتخب لاتفيا استغل حالة من غياب التركيز أصابت لاعبي منتخب تركيا عقب الهدف، لينجح لاعب الوسط روبيتس سافالينكس في تقليص الفارق بهجمة مباغتة مع حلول الدقيقة 35.

وكرر منتخب تركيا محاولاته التسجيلية في الشوط الثاني، واستطاع عبر قائده براق يلماز إحراز هدف ثالث من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 52.

وفي سيناريو مشابه، تمكن منتخب لاتفيا من تقليص الفارق مُجددا بهدف ثان جاء عند الدقيقة 58 عن طريق المهاجم روبيرتس أولدريكيس.

لاعبو منتخب تركيا لم يُحسنوا استغلال أفضليتهم وحسم نتيجة المباراة بهدف آخر، ليأتي العقاب قاسيا عندما استغل دافيس إيكونيكس سوء تغطية غريب من الدفاع التركي ليمنح منتخب بلاده هدفا ثالثا جاء في الدقيقة 79.

ولحساب ذات المجموعة، أمطر منتخب هولندا شباك مضيفه جبل طارق بسبعة أهداف نظيفة، وخرج المنتخب النرويجي بثلاث نقاط غالية من أرض الجبل الأسود بعدما هزمه بهدفٍ وحيد.

وبهذا ظلت تركيا في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، تليها هولندا ثانيا بـ 6 نقاط، والجبل الأسود ثالثا والنرويج رابعا بنفس الرصيد، ثم لاتفيا خامسا بنقطة، وأخيرا جبل طارق بدون أي نقاط.