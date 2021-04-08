أردوغان يهنئ رباعين تركيين على فوزهما ببطولة أوروبا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رباعين من مواطنيه بفوزهما ببطولة أوروبا لرفع الأثقال.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان هنأ هاتفياً الرباعين "محمد فرقان أوزبك" و"دانيار إسماعيلوف"، متمنياً لهما دوام التوفيق.

والاثنين أحرز "أوزبك" ذهبيتين في النتر والمجموع وبرونزية في الخطف في وزن 67 كغم ببطولة أوروبا لرفع الأثقال التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو.

والثلاثاء توج "إسماعيلوف" بميداليتين ذهبيتين في بطولة أوروبا لرفع الأثقال، محطما في الوقت ذاته رقما قياسيا في مسابقة الخطف.

وحطم "إسماعيلوف" الرقم القياسي لوزن 73 كغم، في مسابقة الخطف، برفعه 160 كغ، محققا بذلك أول ذهبية له.

كما حصد ذهبية ثانية في المجموع العام بـ341 كغم، بعدما تمكن من رفع 181 كغم في مسابقة النتر.