ليفربول يقلب تأخره أمام أستون فيلا إلى انتصار ثمين

قلب ليفربول تأخره أمام أستون فيلا إلى انتصار ثمين بهدفين لواحد، السبت، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم أستون فيلا أولا بهدف أحرزه المهاجم أولي واتكينز في الدقيقة 42، إثر كرة تسلمها من زميله جون مكجين، سددها قوية فشل الحارس أليسون بيكر في التصدي لها.

وتمكن ليفربول من تعديل الكفة عند الدقيقة 57 إثر كرة ارتدت من حارس أستون فيلا لتجد النجم المصري محمد صلاح ليودعها الشباك برأسية متقنة.

واستطاع "الريدز" التقدم بعدما سجل المدافع ألكساندر أرنولد هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، بتسديدة مقوسة سكنت الزاوية البعيدة للمرمى.

وبهذا رفع ليفربول رصيده للنقطة 52 وصعد إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.