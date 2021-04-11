بشكطاش يتجاوز أرضروم سبور بفوزٍ مُثير

حقق بكطاش فوزا مثيرا على مضيفه أرضروم سبور بأربعة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم "سوبر ليغ".

وتقدم بشكطاش أولا بهدف مُبكر أحرزه الكندي سايل لارين بعد عشر دقائق فقط من بداية اللقاء، غير أن أرضروم عدل الكفة سريعا عن طريق هدف جاء في الدقيقة 16 حمل توقيع الفرنسي ليو شواشلين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الأول بعدما نجح بشكطاش في العودة للتقدم بفضل هدف سجله أوغوزهان أُوزيعقوب عند الدقيقة 26، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إدراك التعادل مُجددا بواسطة المهاجم إمراه باشان في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أبدى بشكطاش رغبة كبيرة في الفوز وخلق العديد من الفرص أسفرت إحداها عن هدف ثالث أحرزه الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد غزال، مع حلول الدقيقة 66، ثم اختتم عرفان قهوجي النتيجة بهدف رابع عند الدقيقة 86.

ورفع بشكطاش بهذا الفوز رصيده إلى 70 نقطة عزز بها صدارته الترتيب، فيما تجمد رصيد أرضروم عند 28 نقطة وبقي في المركز العشرين ما قبل الأخير.