تركيا تحصد 15 ميدالية في بطولة المصارعة الدولية ببلغاريا

حصد منتخبا تركيا للمصارعة الحرة والرومانية، 15 ميدالية، في بطولة المصارعة الدولية المقامة ببلغاريا.

وأوضح بيان صادر عن الاتحاد التركي للمصارعة، الأحد، أن المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، فاز بـ3 برونزيات، وفضيتين، فيما "المصارعة الرومانية" حصد ميدالية ذهبية وأخرى فضية، و8 ميداليات برونزية.

وحلت كازاخستان في المركز الأول بالبطولة الدولية ضمن فئة المصارعة الحرة، عبر جمعها 145 نقطة، تلتها جورجيا في المركز الثاني بـ 123 نقطة، فيما حلّت تركيا في المركز الثالث بـ111 نقطة.

أما في فئة المصارعة الرومانية، فقد حلّت بلغاريا في المركز الأول بـ175 نقطة، تلتها صربيا بـ135 نقطة، فيما حلّت تركيا في المركز الثالث بعدد النقاط ذاتها.