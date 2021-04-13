إعادة انتخاب فلورنتينو بيريس رئيساً لريال مدريد لولاية سادسة

انتخب رجل الاعمال فلورنتينو بيريس (74 عاماً)، المرشح الأوحد، رئيساً لنادي ريال مدريد الاسباني لولاية سادسة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة مساء الاثنين، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى عام 2025.

وأفاد الفريق "الملكي" في بيان نشره صباح الثلاثاء "تم التصديق على ترشيح واحد فقط من اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الاساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريس رودريغيس رئيساً".

واجتمعت اللجنة الانتخابية للنادي المدريدي الثلاثاء بعد انقضاء مهلة الاثنين، المحددة من أجل إقفال باب تقديم طلبات الترشيح لرئاسة ريال.

وتم انتخاب اللائحة التي يترأسها بيريس لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع ساعة من بدايتها، بحسب ما شدد بيان النادي.

وهي الولاية الرابعة توالياً لبيريس والسادسة بعد أن كان ترأس النادي في فترة سابقة.

ويراهن بيريس في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب "سانتياغو - برنابيو"، إدارة الشؤون المالية للنادي في ظل جائحة فيروس كورونا، والتعاقد إما مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي أو مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

وكان قد اعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريس رئيساً للنادي في عام 2009 بعد مرور أول حقبة ضمت كوكبة من النجوم "غالاكتيكوس" في ولايته الاولى بين 2000 و2006.

وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في حزيران/يونيو 2017.

في الاجمالي، تجاوز بيريس رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "آيه اس سي" للهندسة المدنية، حاجز 18 عاماً له في سدة رئاسة الـ "ميرينغي".