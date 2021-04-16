تركيا.. انطلاق الجولة السادسة من سباق الرئاسة للدراجات الهوائية

انطلقت الجمعة، الجولة السادسة من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (TUR 2021) بنسخته الـ 56.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الجولة السادسة انطلقت من ساحة "الجمهورية" التابع لقضاء فتحية، وتنتهي في قضاء "مرمريس"، بولاية موغلا، جنوب غربي البلاد.

وأطلق صافرة البداية والي موغلا أورهان تاولي، ورئيس اتحاد الدراجات الهوائية التركي أرول كوتشوك باكرجي، وقائمقام فتحية أيوب فرات.

ويبلغ طول مسار الجولة السادسة 129.1 كيلو مترا.

وأعلن نادي "رالي سايكلينغ" انسحابه من السباق بعد إصابة أحد رياضيه بفيروس كورونا.

وتبلغ مسافة السباق الإجمالية 1209.8 كيلومترات بين محطات تشمل ولايات نوشهير وقونية وأنطاليا وموغلا.

ويتألف السباق من 8 جولات ويشارك فيه 25 فريقا محليا ودوليا.

ويستمر السباق لغاية 18 أبريل/ نيسان الحالي.

ويجري السباق، برعاية رئاسة الجمهورية منذ 1966، وبدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965

واعتبارا من عام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.