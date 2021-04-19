محمد صلاح يتسلم شارة قيادة منتخب مصر بقرار من البدري

قرر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الإثنين، منح شارة قيادة "الفراعنة" لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تمام التوافق بين اللاعبين.

وقال الاتحاد المصري للعبة عبر موقعه الرسمي: "قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح".

وأضاف: "جاء القرار بعد إبلاغ المدير الفني اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة".

وسبق هذا الإعلان تقارير تحدثت عن رغبة البدري في تسلم صلاح لقيادة المنتخب، وسط أصوات معارضة داخل الجسم الكروي المصري، لوجود أسماء أكثر قدما أمثال عمرو السولية ومحمد النني.

وكان صلاح قد بدأ مسيرته الدولية خلال مواجهة منتخب بلاده مع نظيره من سيراليون عام 2011.

وسجل صلاح هدفه الأول بالقميص الوطني في المباراة التالية ضد النيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2013.

ويستعد منتخب مصر لخوض تصفيات مونديال قطر 2022، التي تنطلق الشهر المقبل، ويلعب ضمن مجموعة تضم أنغولا والغابون وليبيا.